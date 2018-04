Borgo le Grazie torna essere balneabile

(ANSA) - GENOVA, 29 APR - Il borgo di Le Grazie, a Porto Venere, è il primo dentro la diga foranea della Spezia a essere balneabile. È infatti stata confermata per il secondo anno consecutivo la balneabilità della spiaggetta del Monumento. "Due anni fa abbiamo restituito un primo tratto di arenile a turisti e abitanti del borgo. Il primo maggio inizia qui la stagione balneare con questo nuovo tratto di arenile" ha annunciato il sindaco Matteo Cozzani, che ha tagliato il nastro insieme al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, a Arpal e all'autorità portuale. "Porto Venere è diventato luogo simbolo di quello che deve rappresentare la Liguria: qualità turistica, ambiente, sviluppo e attività legate al mare. Oggi Porto Venere è una delle nostre terre turistiche quasi, o al pari, di Portofino" ha affermato Toti. La balneabilità è stata confermata dai campionamenti Arpal e da una serie di interventi su fognature e scarichi. Sono 373 i punti controllati da Arpal in Liguria per la balneazione, 81 alla Spezia di cui 79 eccellenti.