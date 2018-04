Beagle cade in dirupo, salvato da Vvf

(ANSA) - GENOVA, 29 APR - I vigili del fuoco del distaccamento di Finale Ligure hanno salvato un cagnetto caduto in un dirupo. E' successo oggi pomeriggio poco prima delle 16. I pompieri sono intervenuti in località Ranzi nel comune di Pietra Ligure sul sentiero che collega Loano a Ranzi e si sono calati nel dirupo. Prima hanno rassicurato l'animale poi l'hanno messo in sicurezza e l'hanno riportato sano e salvo sul piano strada dove li attendeva la proprietaria, rintracciata dalla Sala Operativa 115 e il veterinario.