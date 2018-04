Arrestata per furto sosia nota attrice

(ANSA) - GENOVA, 29 APR - Ancora un arresto per la sosia della nota attrice Angelina Jolie: la donna, Annarita Ottonello, 40 anni, è stata fermata vicino agli ingressi di Euroflora dopo che aveva rubato alcuni vestiti con un complice ucraino in una boutique di via Oberdan. A bloccare i due sono stati i poliziotti del commissariato di Nervi avvertiti dalle commesse della boutique. La coppia è stata intercettata in via delle Palme. La Ottonello per rubare i vestiti li aveva indossati sotto i propri abiti. La donna era già stata arrestata per aver rubato in alcuni negozi del quartiere della Foce.