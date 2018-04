Via lucchetti innamorati a La Spezia

Via i lucchetti da ponte Revel alla Spezia. Diventato uno dei luoghi simbolo per i giovani innamorati spezzini che sulla struttura sospesa sul mare si scambiano promesse d'amore eterno, sigillate in piccoli lucchetti colorati. Ma questi oggetti "compromettono il decoro del ponte" spiega il sindaco Pierluigi Peracchini, che nei giorni scorsi ha contattato l'autorità Portuale per farli rimuovere. Un intervento sollecitato anche da alcuni cittadini.

E così le promesse d'amore sono state rimosse tempestivamente dalle ringhiere del ponte a cui erano incatenate. Il fenomeno dei lucchetti 'affligge' molti ponti e monumenti in Italia e nel mondo. Caso emblematico quello di ponte Milvio a Roma.