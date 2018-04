Ponte del Primo maggio con traffico intenso sulle autostrade liguri. Disagi in A10 dove si registrano code a tratti tra Arenzano e il bivio A10/fine complanare Savona per traffico intenso. Sempre in A10 coda tra Genova Aeroporto e Pegli per un veicolo in avaria e code tra Pegli e il bivio A10/A7 per traffico intenso. Infine in A26 tra Ovada e Masone il traffico intenso rallenta la normale circolazione dei mezzi.