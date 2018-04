Moto perde controllo, 7 km coda su A12

Sette chilometri di coda in A12 tra Genova Nervi e Recco per un incidente. Secondo quanto ricostruito una moto ha perso il controllo, per cause da chiarire, e le due persone a bordo sono cadute. I due centauri sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale in codice giallo. Il tratto è stato chiuso per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi della polizia stradale.