Furto da 20.000 euro in casa a Genova

Furto da 20 mila euro la scorsa notte in una casa in via della Torrazza a Genova Prà. I ladri, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, hanno aperto la porta dell'abitazione con una chiave bulgara e hanno smurato una cassaforte, portandola via. Il bottino ha fruttato 20 mila euro in gioielli. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia.