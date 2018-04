Fattoria Marinella, rabbia lavoratori

Gli ultimi cartoni del latte della Tenuta di Marinella sono arrivati nei negozi stamani. Da lunedì la produzione sarà chiusa. "Siamo alla fine i dati lo dimostrano" commentano amareggiati i rappresentanti sindacali con i 12 lavoratori rimasti nella storica azienda agricola di Sarzana che ha tra i soci anche Condotte e Banca Mps ed è in liquidazione. Secondo i sindacati non ci sarebbero spiragli nonostante due proposte di Renovo e di White Holding. "A fronte di mille promesse da parte di politici di ogni colore da lunedì il marchio morirà. C'è stata una volontà scientifica di chiudere per poi cedere al miglior offerente il territorio spacchettandolo" accusano i sindacati. Il 4 maggio incontro con il sindaco di Sarzana e il 17 maggio con il presidente Toti per il reimpiego dei lavoratori senza ammortizzatori sociali. Lunedì saranno trasferite le 40 mucche rimaste. "Noi ne usciamo con dignità, abbiamo lavorato sino alla fine. Altri non potranno dire lo stesso dopo i proclami da campagne elettorali".