Euroflora:oltre 210.000 biglietti finora

Sono stati oltre 210mila i biglietti di Euroflora complessivamente venduti a oggi, alle ore 11.30 e quattro finora le giornate di sold out oggi, sabato 28 aprile, mercoledì 25 e domenica 22. Il tutto esaurito è già annunciato anche per la giornata di domani,‪domenica 29 aprile.

Circa 800 le persone che hanno partecipato ai tour guidati, giornata record il 26 aprile con 130 persone. Oltre 45mila le presenze complessive nei musei di Nervi, con la giornata record il 25 aprile con 3060 alle Raccolte Frugone, 2575 alla Galleria d'Arte Moderna, 1223 alla Wolfsoniana. Sono questi alcuni dei numeri che sono stati resi noti nel corso del bilancio della prima settimana di Euroflora. Tra i punti di forza quello dei trasporti, che ha permesso di non congestionare un quartiere complesso come Nervi, grazie a 110 treni tra andata e ritorno impegnati sulla tratta Genova Brignole-Genova Nervi che hanno viaggiato quasi sempre a pieno carico.