25 aprile, colonna libertà a La Spezia

(ANSA) - LA SPEZIA, 28 APR - Alla Spezia sono arrivati i partigiani e gli alleati. A bordo di 150 mezzi storici e militari quasi 500 figuranti animeranno oggi e domani il centro città: è la "Colonna della libertà" uno degli eventi storici-rievocativi più importanti in Europa che sarà oggi e domani alla Spezia. Moltissime persone non hanno perso occasione per scattare una foto con i 'protagonisti' del 25 aprile del 1945, tra bandiere italiane e statunitensi, carri armati e crocerossine. L'evento è voluto dall'amministrazione comunale "per riflettere sulla portata storica della Liberazione, oltre a essere una vetrina importante per la città" ha detto il sindaco Pierluigi Peracchini. La carovana è arrivata all'Oto Melara intorno a mezzogiorno e nel pomeriggio si è spostata nel cuore della Spezia, sino a stasera quando i mezzi faranno il loro ingresso nell'arsenale militare. Domani ancora un corteo per le vie del centro prima della ripartenza.