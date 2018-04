Toti-Bucci, cade ultimo ostacolo Gronda

"Con il via libera dell'Europa sul prolungamento delle concessioni autostradali si concretizzano le condizioni per la sostenibilità economica e finanziaria di una delle opere più attese e strategiche della nostra regione. Ora anche l'ultimo ostacolo alla realizzazione della Gronda è caduto, noi siamo pronti e non ci sono più scuse". Lo scrivono in una nota congiunta il presidente della Regione Toti e il sindaco Bucci dopo il via libera da parte dell'Antitrust Ue alla proroga delle concessioni autostradali in Italia, le cui entrate consentirebbero di portare a termine la Gronda. "La Regione e il Comune - spiegano - stanno già lavorando da tempo, mettendo in campo tutte le azioni amministrative e politiche necessarie a un rapido inizio dei lavori. Abbiamo già concluso tutto l'accompagnamento istituzionale e tecnico, attraverso la Legge Regionale Pris, in termini di incentivi economici e di valutazione degli immobili di soggetti privati e di attività produttive interferiti dall'opera.