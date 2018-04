Rapina a anziana, fermato un maghrebino

La Polizia di Genova ha sottoposto a fermo di pg perché gravemente indiziato del delitto di rapina aggravata un cittadino algerino di 40 anni, irregolare sul territorio nazionale e pregiudicato. Dopo indagini condotte dalla Sezione Contrasto al crimine diffuso della Squadra Mobile, sono stati raccolti a carico dell'uomo "gravi elementi di responsabilità" per la rapina commessa la sera del 18 aprile nei vicoli del centro storico. L'uomo aveva aggredito alle spalle una signora di 79 anni, strappandole la borsa con una violenza tale da farla cadere provocandole lesioni giudicate guaribili in 10 giorni per trauma cranico. A tradire l'uomo una capigliatura molto singolare. Rintracciato nel tardo pomeriggio di ieri nel centro storico l'uomo è stato trasferito in carcere a disposizione del pm ligure Monteverde.