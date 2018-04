Scontro ambulanza, feriti due militi

(ANSA) - IMPERIA, 26 APR - Uno schianto tra un'ambulanza della Croce d'Oro di Imperia e un'auto si è verificato stamani in centro a Imperia. Tre i militi all'interno del veicolo, due dei quali sono rimasti feriti: l'uomo alla guida e la volontaria che viaggiava sul sedile lato passeggero. Stando a quanto finora ricostruito l'ambulanza si stava recando in codice rosso per un soccorso in via Cascione quando per motivi ancora in fase di accertamento da parte della polizia municipale a un incrocio si è verificato l'incidente. Non è ancora ben chiaro se tra l'ambulanza e l'altro veicolo vi sia stato contatto diretto oppure se i due mezzi si siano schiantati l'ambulanza contro il palo del semaforo e l'Alfa Romeo contro la fioriera del marciapiede, dopo aver sterzato nel tentativo di evitare lo scontro. I due militi, successivamente soccorsi dalla Croce Rossa, hanno riportato contusioni e sospette fratture. Sono ancora in ospedale e i medici li hanno sottoposti a radiografia e Tac. L'automobilista ha riportato ferite più lievi.