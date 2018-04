Meningite, muore 66enne a Lavagna

È morto questa mattina all'ospedale di Lavagna l'uomo di 66 anni di Rapallo, ricoverato dall'altro ieri per meningite. La notizia in una nota dell'Asl4 in cui si ricorda come l'uomo fosse giunto l'altro ieri mattina al pronto soccorso in condizioni giudicate gravi. A seguito degli accertamenti gli era stata subito diagnosticata una infezione da meningococco. La As4 fa sapere che è stata tempestivamente effettuata la prevista profilassi sia al personale sanitario in servizio, ai parenti del paziente ed ai contatti stretti. L'uomo, un imprenditore edile molto conosciuto in città, da tempo aveva problemi di salute legati al sangue, aggravati dall'infezione risultata fatale.