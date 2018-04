Consiglio rinvia legge contro sale gioco

Il Consiglio regionale ha approvato un'ulteriore rinvio sine die dell'entrata in vigore della legge che riduce le sale gioco e le slot machine. Favorevoli 16 (c.destra) contrari 13 (M5S, Pd, Rs). La legge approvata nel 2012 all'unanimità doveva entrare in vigore a maggio 2017 per dare tempo alle società e alle sale di adeguarsi ma l'anno scorso la giunta Toti aveva rinviato di un anno l'entrata in vigore, tra molte polemiche. Oggi, il presidente della Regione ha ribadito che l'obiettivo è "sottoporre al Consiglio prima della pausa estiva una nuova legge per disciplinare la diffusione del gioco d'azzardo evitando che torni nella mani della criminalità organizzata e consentendo alla Regione di investire per l' educazione e la presa in carico dei ludopatici". "Celebriamo una pagina nera" ha detto il capogruppo Pd Lunardon. "L'azzardo sottrae 2,4 miliardi l'anno alla Liguria - denuncia Melis (M5S) -. Se quel flusso circolasse nell' economia reale darebbe un impulso positivo".