Chiusa galleria rogo pullman, 14 km coda

Nuova giornata di 'passione' sull'autostrada A10 nel tratto savonese, con code che hanno sfiorato i 15 km. Dopo che venerdì scorso l'incendio di un pullman all'interno della galleria Fornaci tra Savona e Spotorno in direzione Francia aveva comportato la chiusura del tratto per due giorni con infinite code e polemiche, la galleria era stata riaperta a corsia singola per ridurre i disagi nel periodo del ponte festivo legato al 25 aprile. La notte scorsa la galleria è stata nuovamente chiusa per permettere di continuare i lavori di bonifica e messa in sicurezza e così oggi lo scambio di carreggiata nel tratto chiuso ha nuovamente mandato in crisi la viabilità in entrambe le direzioni. Sulla carreggiata in direzione Genova si sono raggiunti i 14 km di coda tra Pietra Ligure e Spotorno, mentre su quella verso ponente si sono registrati 5 km di coda.