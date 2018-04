Camion caffè in fiamme sull'A12

(ANSA) - GENOVA, 26 APR - I Vigili del Fuoco sono intervenuti verso le 4 di stamani sull'autostrada A12 in direzione Nord nel tratto compreso tra Carrodano e Deiva Marina, per l'incendio di un autotreno che trasportava barattoli di orzo e caffè. Il conducente dell'autotreno ha notato negli specchi retrovisori del fumo uscire dal rimorchio, ha fermato il convoglio in un'area adibita a parcheggio, staccando la motrice cosicché non fosse coinvolta dalle fiamme. I Vigili del Fuoco di Brugnato con cinque unità operative e un'autobottepompa con due unità operative hanno spento le fiamme che avevano già completamente avvolto il rimorchio e smassato i materiali bruciati poi hanno effettuato la bonifica. Dopo quasi cinque ore di lavoro, le squadre Vvf sono rientrate in sede. Sul posto anche personale Polizia Stradale e personale della società autostrdal Salt.