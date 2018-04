Orto carcere Genova arriva a Euroflora

(ANSA) - GENOVA, 24 APR - La cura di un orto e di un giardino diventano un percorso di recupero per alcuni detenuti del carcere genovese di Marassi che hanno potuto allestire il loro lavoro nei parchi di Nervi, in occasione di Euroflora 2018.

Il progetto, denominato Case rosse fiorite, è portato avanti dall'associazione il Biscione, che da anni lavora assieme ai detenuti. All'interno del carcere di Marassi, i detenuti in custodia attenuata hanno recuperato uno spazio verde realizzando un orto e un giardino. I prodotti dell'orto sono poi utilizzati nella cucina d della stessa sezione. Nell'ambito di Euroflora, i detenuti hanno potuto portare fuori dalle mura del carcere il loro lavoro, un percorso educativo e terapeutico, rivolto agli ospiti della sezione per lo più con problemi legati alla tossicodipendenza. Il progetto ha come obiettivo quello di dare nuove prospettive, ma soprattutto un senso di utilità nel coltivare pomodori, melanzane, zucchine ma anche fiori per abbellire il giardino.