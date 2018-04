Nuovo comandante Vigili, lotta al degrado

Ex maggiore dei carabinieri, con esperienza nella security privata e un master in comunicazione, Gianluca Giurato, 49 anni, nuovo comandante della polizia locale di Genova presentato oggi a Palazzo Tursi ha chiesto come primo atto dalla sua nomina a tutti i suoi uomini di indossare la divisa "perché portarla è insieme un orgoglio ma anche un deterrente verso chi abbia in mente di commettere qualcosa di illecito". Ridare dignità e onore ai cantuné è uno dei compiti assegnati dall'amministrazione di Tursi al nuovo comandante. E lui risponde con una metafora: "Se trattiamo uno stallone come un asino si comporterà da asino. Se lo trattiamo da stallone si comporterà come uno stallone. Non penso di avere tutti stalloni tra gli operatori ma buoni cavalli di razza sì". Giurato pensa che il corpo della Municipale genovese "che è tutt'altro che un disastro - precisa - debba essere riorganizzato: solo con il presidio fisico del territorio si può fare sicurezza. Servirà meno gente negli uffici e più sul territorio".