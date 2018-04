Liguria mobilitata, Alfie venga al Gaslini

"Se c'è un bambino malato il Gaslini c'è sempre, ma la decisione di un eventuale trasferimento del piccolo Alfie non spetta a noi". Lo ha detto Silvio Del Buono, direttore sanitario dell'ospedale pediatrico di Genova Giannina Gaslini. "Per ora non abbiamo ricevuto alcuna indicazione - aggiunge Del Buono - ma è chiaro che siamo a disposizione visto che curare e assistere i bambini fa parte della nostra missione.

La vicenda dal punto di vista legale però mi sembra molto complessa". E mentre in Consiglio comunale maggioranza e opposizione votano uniti un odg per cercare di favorire l'arrivo del piccolo al Gaslini, si esprime anche la Regione Liguria con il governatore Toti e la vicepresidente Viale chge ribadiscono "piena disponibilità a trasportare in Italia e accogliere presso l'ospedale pediatrico genovese il piccolo Alfie. Siamo pronti a farci carico anche del trasporto. Confidiamo - concludono - che la nostra disponibilità possa essere ulteriormente considerata a valutata in ogni aspetto".