Euroflora, malore per anziana 96 anni

La passione per i fiori non ha età.

Una visitatrice dell'Euroflora di ben 96 anni ha pagato la sua voglia di ammirare le composizioni floreali con un piccolo malore di cui è stata vittima durante il giro fra i viali dei parchi di Nervi. La donna è stata accompagnata e visitata dai sanitari del posto medico avanzato approntato all'interno della kermesse dagli operatori del 118: la donna era in compagnia di altri pensionati ricoverati in una residenza per anziani. Dopo una visita e qualche minuto di riposo la novantaseienne è stata dichiarata fuori pericolo e ha lasciato il punto di soccorso per riunirsi al resto della comitiva della casa di cura.

In tutto, sino alle 18 di oggi, al punto medico del 118 di Euroflora sono state visitate 20 persone, alcune in seguito a cadute durante la visita: quattro di queste sono state trasferite al pronto soccorso dell'ospedale San Martino per ulteriori accertamenti.