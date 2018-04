Salta bancone Poste Sanremo e fa rapina

(ANSA) - SANREMO (IMPERIA), 23 APR - Una rapina è stata compiuta questa mattina all'ufficio postale di San Martino, in via della Repubblica, a Sanremo. Un trentenne italiano ha scavalcato il bancone e si è impossessato dei contanti che erano in una cassa, circa 1500 euro. Indaga la polizia: gli investigatori stanno analizzando i filmati del circuito di videosorveglianza e ascoltando testimoni e dipendenti per capire se il rapinatore fosse anche armato. L'uomo, alto circa 1,80 metri, non aveva inflessioni dialettali ed ha agito con la faccia coperta d aun casco da motociclista. Il rapinatore è fuggito a bordo di uno scooter. Sull'ingresso dell'ufficio postale è comparsa la scritta: "Ufficio chiuso per problemi tecnici".