Carige, a fine mese termine offerte Utp

(ANSA) - GENOVA, 23 APR - Slitta il termine per la presentazione delle offerte non vincolanti per il portafoglio di crediti Utp (le inadempienze probabili) da 500 milioni di Banca Carige. Visto che sono arrivate molte richieste di accesso ai dati da parte di soggetti interessati all'acquisto, alcune molto recenti, la data room, secondo indiscrezioni, resterà aperta almeno fino a fine mese. L'ad di Carige, Paolo Fiorentino, dieci giorni fa aveva indicato il 23 aprile come data per ricevere le offerte, invece gli investitori avranno più tempo per esaminare il pacchetto di Utp, effettuare le valutazioni, e predisporre le loro proposte. Secondo Fiorentino gli operatori presenti in data room e interessati ai 500 milioni di Utp erano oltre cento, fra nazionali e internazionali. Il tema non è all'ordine del giorno del consiglio di amministrazione che si riunirà domani a Genova, dedicato più all'andamento ordinario della banca, ma è possibile che nelle comunicazioni ci sia anche un'informativa sull'avanzamento e i tempi dell'operazione.