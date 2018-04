Turismo e disabili,premi a Comuni liguri

(ANSA) - GENOVA, 22 APR - Sono 17 i comuni italiani che si sono distinti per l'impegno a migliorare l'accessibilità turistica per le persone con disabilità. Sono stati premiati a Bologna a Exposanità, il salone dedicato alla disabilità. Le Regioni coinvolte sono state 7: Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Toscana e Veneto. I Comuni liguri premiati sono: Albisola Superiore, Albissola Marina, Finale e Pietra Ligure e Spotorno (Savona), Diano Marina (Imperia), Levanto (Spezia), Santa Margherita (Genova).

"Crediamo - ha detto il presidente di Bandiera Lilla Roberto Bazzano - che sia importante percorrere due strade parallele: l'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali e la diffusione della cultura dell'accessibilità". Bandiere Lilla simboliche all'oro paralimpico del nuoto, il genovese Francesco Bocciardo per l'impegno a promuovere il tema dell'accessibilità e a Claudio Puppo della Consulta Ligure, per aver contribuito alla nascita della Bandiera Lilla.