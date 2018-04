In auto con 200 gr eroina, arrestato

I carabinieri del nucleo radiomobile di Genova hanno arrestato la scorsa notte un genovese di 30 anni mentre trasportava in auto oltre 200 grammi di eroina. L'uomo, Alessandro Greco, è stato fermato all'uscita del casello di Genova Ovest. Sulla vettura i militari hanno trovato la droga avvolta in una busta di plastica. Nella sua abitazione i carabinieri hanno trovato bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.