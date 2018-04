Giampaolo, ci giochiamo posto che conta

"Quello che è importante per noi è alimentare il nostro sogno". Non ha dubbi il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo alla vigilia del match di Roma con la Lazio. Dopo la vittoria di mercoledì al Ferraris con il Bologna la squadra blucerchiata è tornata in corsa per l'Europa League e vuole continuare a restare in alto: "Siamo lì ed è già un risultato straordinario perché siamo qui a giocarci un posto che conta". Terza partita in sette giorni per la Samp e rispetto alla gara col Bologna conferma dal primo minuto sulla fascia sinistra difensiva per Ivan Strinic: "Siccome ha fatto bene contro il Bologna, penso possa fare bene anche domani. Nella gestione della palla non penso esistano terzini migliori di lui, quando però sei distratto da altro è possibile essere condizionati. Comunque domani giocherà". Sulla trequarti toccherà a Gaston Ramírez con Gianluca Caprari in panchina mentre in attacco Duvan Zapata tornerà a far coppia con Fabio Quagliarella dal primo minuto.