Galleria chiusa dopo incendio: Mulè, Liguria vive vergogna

"Ancora una volta la Liguria vive la vergogna di un sistema di infrastrutture umiliante per chi ci vive e per chi vorrebbe visitarla. In una giornata estiva, nel primo giorno di un ponte che dovrebbe essere benedetto da chi fa turismo, assistiamo al paradosso di una regione nella quale è vietato viaggiare in auto". Lo denuncia Giorgio Mulé, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi di Camera e Senato. "Dai responsabili di autostrade vengono rilanciati stamattina appelli a non mettersi in viaggio sul Ponente ligure "se non per emergenza", Isoradio invita a "farsi paracadutare" o a raggiungere "a nuoto" la riviera a causa di code che già alle 11 del mattino superano i 20 km nell'area di Savona-Ventimiglia" scrive in una nota. "Questo incredibile disagio non è causato da eventi straordinari ma dalle conseguenze di un incidente in una galleria avvenuto ieri al quale si aggiunge la cronica incapacità di sopportare traffico - dice ancora Mulè -. Da parlamentare eletto in Liguria nel ponente ligure provo vergogna nei confronti di chi, nel 2018, si ostina a guardare a questa regione senza uno scatto di dignità che pretenderebbe di porre finalmente termine a questa situazione".(ANSA).