Boom auto ibride e elettriche in Liguria

Boom di immatricolazioni di auto ibride ed elettriche in Liguria nel 2017. Secondo dati Aci resi noti dall'Ufficio studi Confartigianato, la Liguria è terza in Italia con una crescita del 105,8%. Ai primi posti Piemonte (+142,2%) e Marche (+134,7%). L'impennata, spiega Confartigianato in una nota, riguarda soprattutto le immatricolazioni delle auto ibride (a benzina o gasolio), per le quali in Liguria l'aumento è stato del 104%. In termini assoluti, la Liguria è a metà classifica con 1.348 immatricolazioni nel 2017: 1.326 ibride e 22 elettriche. In testa la Lombardia con oltre 16 mila immatricolazioni, seguita da Lazio (oltre 10 mila) ed Emilia Romagna (circa 7.100). In totale in Liguria ci sono 3.303 vetture ibride e 77 elettriche, per un totale di 3.380 (400 ogni 100mila abitanti). Lombardia in testa con 53.924 vetture (52.382 ibride). Per incidenza ogni 100 mila abitanti al primo posto c'è il Trentino Alto Adige con 1000 auto ibride-elettriche ogni 100 mila abitanti.