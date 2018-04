Sequestrate 16 piante marijuana

Sedici piante di marijuana e un laboratorio per la coltivazione e la trasformazione dello stupefacente sono stati sequestrati dalla polizia nelle campagne sulle immediate alture di Ventimiglia.

Arrestato un carpentiere ventimigliese di 50 anni accusato di coltivazione, produzione, e detenzione stupefacenti. Il blitz è scattato ieri sera. La coltivazione era stata creata all'interno di un box in lamiera. Le pareti erano rivestite con pannelli termici isolanti, impianto elettrico, fari luminosi per garantire luce e calore alle piante, derivazioni idriche per l'idratazione e altri congegni. Le piante era alte circa un metro. Nel casolare gli agenti hanno rinvenuto, oltre ai semi della pianta, marijuana in fiore e in foglia, dosi di hashish e cocaina e anche alcune cartucce calibro 38. Tra il materiale sequestrato opuscoli informativi sulla coltivazione della canapa indiana e un quaderno con annotazioni e trascrizioni ritenute interessanti dagli investigatori.