Sciopero Tpl Savona, no privatizzazione

Sciopero, presidio e corteo dei lavoratori del trasporto pubblico oggi a Savona per protestare contro la possibile privatizzazione dell'azienda. Lo stop dei bus è previsto per tutto il giorno ad esclusione dei due orari nevralgici (dalle 5 alle 8.30 e dalle 17.30 alle 20). Nel mirino dei sindacati la decisione della Provincia di indire una gara per trovare un soggetto privato che subentri all'azienda partecipata nella gestione del trasporto pubblico: una decisione a suo tempo motivata dall'ente con la necessità di investire 14 milioni di euro nel prossimo futuro e la difficoltà degli attuali soci (principalmente i due di maggioranza, la stessa Provincia e il Comune di Savona) a reperire i fondi necessari (il bilancio dell'ente provinciale è in rosso, e il comune capoluogo ha varato a dicembre 2016 un piano di riequilibrio decennale). Una scelta da subito contestata dai sindacati, sia perché difforme da quella delle altre province liguri sia per timore di ripercussioni su lavoratori e qualità del servizio.