Preziosi: "Mediapro rispetterà i patti"

Enrico Preziosi è fiducioso sul futuro della trattativa tra la Lega Calcio e Mediapro. "Finirà benissimo, più che altro c'è un certo fastidio da parte di Sky.

Mediapro ha detto che i termini delle fidejussioni saranno rispettati, posso dire che siamo a posto per i prossimi tre anni". Il presidente del Genoa ha poi commentato la possibilità che il prossimo ct dell'Italia possa essere Roberto Mancini.

"Chi allena la Nazionale deve capire che più che essere un allenatore è un gestore - ha spiegato Preziosi -. Fa piacere se Malagò sceglie Mancini, un nome importante. Ma guidare la nazionale è una cosa diversa che allenare un club, deve sapere che non non lavorerebbe sul campo tutti i giorni. Non tutti sono pronti per questo".