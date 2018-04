Polizia sequestra 2 kg droga nel Tigullio

(ANSA) - GENOVA, 20 APR - La Polizia di Chiavari ha eseguito nel corso degli ultimi mesi una capillare operazione di contrasto allo spaccio di droga che ha portato all' arresto e alla segnalazione di diverse persone. Il culmine operativo di questa fase è stato raggiunto nella serata dello scorso 18 aprile a Lavagna quando sono stati arrestati un albanese di 28 anni e un minore di 17 anni sorpresi mentre spacciavano. Durante la perquisizione domiciliare compiuta presso l'abitazione del cittadino albanese sono stati sequestrati circa 1 chilo e 300 gr di marijuana e 2 mila euro in contanti. In tutto i controlli hanno portato all'arresto di tre persone , sei denunce e al sequestro complessivo di circa 2 chili tra hashish e marijuana e di circa 1 etto di eroina.