Euroflora: Bucci inaugura mostra, budget inferiore 4 milioni

Ha un budget da meno di 4 milioni di euro, oltre al milione e mezzo concesso dalla Regione Liguria per il restauro dei parchi di Nervi, Euroflora 2018. Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci durante la conferenza stampa a pochi minuti dal taglio del nastro della manifestazione. "Siamo sicuri di recuperare tutti i costi attraverso la vendita dei biglietti" ha detto soddisfatto dell'ultimo sopralluogo. Solo nella giornata di oggi, fino alle tre del pomeriggio sono stati venduti 8.000 biglietti. Nel complesso finora sono 110.000 gli acquirenti di un tagliando per la rassegna che si apre domani.

Il presidente della Regione Giovanni Toti è tornato sulle recenti polemiche riguardo i fondi stanziati dalla Regione per Nervi e non per il quartiere di Multedo, a ponente. "Non esistono cittadini di serie a e di serie b, Nervi è utile a chi vive a Multedo e viceversa, chi prova a mettere i cittadini gli uni contro gli altri non fa il bene di nessuno".

Poi un siparietto tra il sindaco di Genova e il presidente della Regione. "Il quartiere di Nervi, pulito, ordinato e fiorito in queste ore sembra un paesino svizzero" osserva Bucci che aggiunge: 2spero nessuno si offenda". Toti sdrammatizza: "Come affermazione è sempre meglio di quella su Genova sobborgo di Milano". Alla conferenza sono intervenuti i principali sponsor - Iren, Compagnia di San Paolo e Basko -, ed erano presenti il presidente della Camera di Commercio Paolo Odone, le architetto che hanno progettato la floralie, Egizia Gasparini e Valentina Dallaturca, Arturo Croci, uno dei massimi esperti mondiali di florovivaismo e Rino Surace, project manager di Euroflora.

L'affollatissimo taglio del nastro è stato accompagnato dall' esecuzione dal vivo di una canzone - Iris Fields - scritta appositamente per la kermesse dalla cantautrice genovese Alessia Ramusino. (ANSA)