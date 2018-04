Euroflora al via, tra distese di fiori e labirinti

Ci sono la Red Wave, una distesa di margherite rosse e rosa, che però deve ancora fiorire completamente o il labirinto di siepi con i papaveri sospesi realizzati dall'artista Alain Micquiaux, tra le scenografie più affascinanti di Euroflora 2018, la rassegna florovivaistica (21 aprile - 6 maggio) che per la prima volta si svolge ai parchi di Nervi e che torna a Genova dopo 7 anni.

Ma c'è anche il prato con i peperoncini giganti dello scultore Beppe Carta, circondati da pareti fiorite. "Dove sono state piantate - dice una curatrice della rassegna - 15 mila piantine, una a una, a mano, anche sotto le intemperie delle scorse settimane". E' tutto pronto per l'inaugurazione. Uomini e mezzi della municipalizzata Aster stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli: vasi da posizionare, tubature da nascondere, zolle da piazzare e piante da annaffiare. Oggi, giorno dell'anteprima per stampa e giuria, Euroflora 2018 è un via vai operoso di tecnici, paesaggisti, giardinieri. D'altronde i lavori "Sono iniziati soltanto il 27 marzo", spiega Valentina Dallaturca, che insieme a Egizia Gasparini ha progettato la manifestazione.

Oltre otto ettari di superficie, milioni di piante, oltre 250 tra florovivaisti, paesaggisti e mastri fioristi sono alcuni dei numeri della rassegna che punta ad attirare tra i 180 mila e i 200 mila visitatori, per rientrare dalle spese sostenute per realizzarla. Alla manifestazione si potrà arrivare solo con i mezzi pubblici: treno, bus, taxi, per evitare il traffico nel quartiere. Per raggiungere nervi anche l'elicottero di una compagnia privata e il battello che dal porto antico di Genova attracca al porticciolo nerviese. (ANSA).