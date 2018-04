Benveduti assessore Sviluppo economico

E' il direttore amministrativo di Axpo Italia, gruppo multinazionale con sede centrale in Svizzera attivo nella produzione e commercializzazione di energia elettrica, gas naturale e derivati Andrea Benveduti, il nuovo assessore allo Sviluppo economico della Regione Liguria che sostituisce il neo deputato Edoardo Rixi, dimesso perché incompatibile. Benveduti, 54 anni, è iscritto alla Lega Nord dal 2000. Laureato in Economia e commercio all'Università di Genova, è attualmente direttore amministrativo di Axpo Italia, responsabile della divisione Control & Risk per l'Italia.

"Benvenuto al nuovo assessore e grazie all'amico Rixi per il lavoro svolto in questi anni - ha detto il presidente della Regione Giovanni Toti - Benveduti ricoprirà le identiche deleghe, l'assessorato non acquista e non perde dipartimenti, resta con tutte le sue deleghe sinergiche per un lavoro che non può essere fatto da più persone".