Torna De Scalzi con album di inediti

(ANSA) - GENOVA, 19 APR - Torna Vittorio De Scalzi, che dopo 50 anni di carriera con i New Trolls e da solista, propone un album di inediti. Si chiama "L'attesa" e uscirà il 27 aprile per la casa discografica FermentiVivi/Aerostella, un disco che attraversa vari stili e mood. Domani l'anteprima con il primo singolo "Come acqua chiara". "E' un brano a cui tengo molto - spiega De Scalzi - che ha una melodia che vuole insinuarsi con prepotenza nelle orecchie. È un pezzo in cui alla battuta incalzante della chitarra, si sovrappongono le tastiere, per sottolineare al meglio la storia di rabbia su fatti del presente, ma ricca di fiducia nel futuro".

La vita e la carriera di Vittorio De Scalzi, genovese, 68 anni, si suddividono in due diverse anime artistiche. Quella ribelle e contestatrice della fine anni Sessanta che lo ha portato a fondare i New Trolls; e quella del cantautore che ha sempre coltivato dentro di sé. Nel 2017 ha festeggiato al teatro San Carlo di Napoli i suoi 50 anni di carriera accompagnato da molti artisti.