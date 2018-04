Tar fa votare Comune di Triora a giugno

(ANSA) - GENOVA, 19 APR - Il Comune di Triora (Imperia), conosciuto come il 'Paese delle streghe' potrà andare a votare il 10 giugno. Lo ha deciso il Tar della Liguria accogliendo il ricorso di cittadini e consiglieri contro il provvedimento del Viminale che non aveva inserito il Comune nella prossima tornata elettorale ma in quella della primavera 2019 perché il provvedimento di scioglimento del Consiglio per morte del sindaco era stato assunto oltre il termine del 24 febbraio stabilito per l'indizione delle consultazioni elettorali. La complessa sentenza del Tar Liguria sostanzialmente ritiene "fondato" il ricorso presentato da consiglieri di maggioranza e minoranza e alcuni cittadini di Triora. In un passaggio, tra l'altro, che la tempestività della comunicazione del decesso del sindaco ha "ingenerato un affidamento legittimo nei cittadini circa lo svolgimento delle elezioni nel prossimo turno elettorale". La tesi avversa del ministero, scrive il Tar, "comporterebbe una indebita frustrazione di siffatto affidamento".