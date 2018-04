Segue gps e resta incastrato nei vicoli

Un turista tedesco di sessant'anni ha seguito alla lettera le indicazioni del navigatore satellitare ed è rimasto incastrato a bordo della sua vettura in vico Cembalo, nei vicoli del centro storico a ridosso di via Balbi. Per permettere all'uomo, sordomuto, di uscire dalla vettura i vigili del fuoco e i poliziotti municipali hanno dovuto lavorare due ore. Con un fuoristrada in retromarcia i pompieri sono riusciti a trainare e spostare la vettura incastrata permettendo al turista di aprire una portiera ed uscire. Il sessantenne appena fuori dall'auto, con il linguaggio dei segni, ha chiesto scusa per i disagi causati e ringraziato a lungo pompieri e poliziotti per il loro interevento.