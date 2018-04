Per gli studenti di Monterosso un selfie con Mattarella

Un 'selfie' con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: uno scatto che i ragazzi delle scuole medie di Monterosso al Mare, Comune delle Cinque Terre, probabilmente terranno come uno dei ricordi più belli e divertenti della loro gita a Roma. I ragazzi della scuola spezzina sono in viaggio d'istruzione nella Capitale, grazie a un progetto di educazione civica promosso dall'amministrazione comunale. Oggi hanno visitato il Quirinale e incontrato Mattarella, che non si è sottratto a un simpatico 'autoscatto' insieme ai ragazzi, al sindaco Emanuele Moggia e all'assessore Emanuele Raso. I ragazzi hanno augurato buon lavoro al presidente, viste le giornate impegnative per la formazione del Governo, e lo hanno invitato a visitare il borgo delle Cinque Terre.