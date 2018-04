Centrale del Latte investe 22 milioni

La Centrale del Latte d'Italia investe 22 milioni di euro nello storico stabilimento di Torino e punta a crescere all'estero con l'obiettivo di portare al 20% l'incidenza dell'export sul fatturato entro i prossimi dieci anni. Per ora non ci sono dossier aperti su nuove acquisizioni.

I progetti del gruppo, che ha 5 stabilimenti, un fatturato di 190 milioni e circa 450 dipendenti, sono stati illustrati dal presidente Luigi Luzzati, dall'amministratore delegato Riccardo Pozzoli e dal direttore commerciale Marco Luzzati.

I lavori per rinnovare lo stabilimento, in via Filadelfia 220, sono stati avviati in questi giorni e finiranno nel 2020.

E' prevista la costruzione di un magazzino di stoccaggio dei prodotti finiti automatizzato 4.0, quattro nuove linee di confezionamento, due impianti di ultima generazione per il trattamento del latte, l'ampliamento di l.300 metri quadrati dello stabilimento. La società, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, è presente in Piemonte, Toscana, Liguria e Vicenza.