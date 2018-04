Accoltella moglie dopo lite per gelosia, 'Ho perso la testa'

Un cinquantenne albanese è stato fermato stamane dai carabinieri per avere accoltellato più volte la moglie al torace dopo una lite per gelosia. L'aggressione è avvenuta nell'abitazione della coppia, in via Donghi, sulle alture del quartiere popolare di San Fruttuoso. A chiamare i medici del 118 e i carabinieri sono stati i vicini di casa che hanno udito le urla di aiuto della donna: la ferita è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in codice rosso ed è sempre rimasta cosciente. Il marito è accusato di tentato omicidio. L'uomo, 48 anni, è stato arrestato. La donna, 41 anni, anch'essa albanese, è fuori pericolo: colpita con quattro coltellate, due al petto e due ad un braccio, all'ospedale di San Martino è stata giudicata guaribile in 35 giorni. A chiamare il 118 è stata la donna, mentre alcuni vicini dopo avere sentito le urla provenire dalla casa della coppia hanno richiesto l'intervento dei carabinieri. L'albanese, incensurato, ha atteso l'arrivo delle forze dell'ordine e poi ha indicato il posto dove aveva nascosto il coltello da cucina usato per colpire la moglie: "Ho perso la testa", avrebbe detto prima di essere portato in caserma.