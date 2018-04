Nuova vita per la cupola della cattedrale di Genova

"E' un bel momento per la nostra cattedrale e per Genova perché finalmente la cupola è ritornata nello splendore suo proprio e, soprattutto, nella sua funzionalità. Prima pioveva sull'altare e ora non ci piove più".

L'Arcivescovo di Genova, cardinale Angelo Bagnasco non manca di sottolineare anche il valore pratico di quella che è una grande opera simbolica, il restauro della cupola della cattedrale che si è concluso, dopo 30 mesi di lavori e una spesa di 1,2 milioni, fatti in occasione dei nove secoli di consacrazione. "È uno dei segnali di speranza, ce ne sono altri grazie a Dio e agli uomini - spiega - perché la città di Genova ritrovi se stessa in bellezza e storia e mi pare ci stia riuscendo" "Si tratta di un restauro che va a proseguire i lavori fatti circa 170 anni fa - dice Claudio Montagni, direttore dei lavori - quelli di Giovanni Battista Resasco e che furono gli ultimi fatti sulla cupola. L'elemento prevalente è la copertura in piombo che riporta a quella che fu l'idea di Galeazzo Alessi".