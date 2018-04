Tamponamento fra due tir su A10

Code e rallentamenti questa sera sulla A10 fra i caselli di Genova Pegli e Genova Ovest alle porte del capoluogo ligure per un tamponanento fra 2 tir avvenuto sul ponte Morandi che sovrasta il torrente Polcevera.

Nessuna conseguenza per i due camionisti che nell'urto non hanno riportato ferite. Danni ingenti ha invece riportato uno dei due mezzi pesanti, poi rimosso con un carro attrezzi. Sul posto gli agenti della polizia stradale che hanno deviato su un'unica corsia e disciplinato il traffico avviando poi i rilievi per ricostruire dinamica dell'incidente.