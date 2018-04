Madre e figlio sfrattati occupano casa, arrestati

Una madre di 44 anni e il figlio di 21 sono stati arrestati dai carabinieri per furto di energia elettrica e invasione di edifici perchè hanno occupato un'abitazione popolare del Cep di Prà, in via Novella, e rubato la corrente elettrica danneggiando il contatore condominiale. I due, incensurati, hanno ammesso di avere sfondato la porta ed occupato l'appartamento dopo essere stati sfrattati da un alloggio di edilizia della stessa zona perchè morosi. A scoprirli ed arrestarli su disposizione del magistrato di turno Massimo Terrile sono stati i carabinieri della compagnia di Arenzano durante uno dei servizi svolti per tentare di arginare il fenomeno delle occupazione abusive delle case popolari del Cep, sulle alture del ponente di Genova. A fare scattare l'arresto è stato il fatto che i due per allacciarsi alla corrente elettrica avevano danneggiato il contatore condominiale.