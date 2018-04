Euroflora, fiori da Taiwan e Usa

Sono oltre 110 mila i biglietti venduti ad oggi per Euroflora (Genova, 21 aprile - 6 maggio) per la prima volta nella cornice dei Parchi di Nervi. Lo rivela il sindaco Marco Bucci durante un sopralluogo ai cantieri dei parchi insieme al presidente della Regione Giovanni Toti. Per ragioni di capienza e sicurezza gli accessi alla manifestazione non potranno superare i 20 mila al giorno. In zona si potrà arrivare solo con i mezzi pubblici. L'evento ritorna in città dopo sette anni, ci fu nel 2011 negli spazi della Fiera. Gli espositori sono 250 tra florovivaisti, paesaggisti, maestri fioristi e decoratori floreali. Le aree espositive a giardino sono 90, 17 gli esempi di giardino nell'ambito del concorso 'Meraviglia nei parchi'. Cinque i km di percorsi e 86 mila metri quadrati di superficie. I Paesi rappresentati sono Taiwan, Cina, Francia, Spagna, Usa e Italia.

Per raggiungere i parchi di Nervi Trenitalia farà viaggiare 110 convogli al giorno