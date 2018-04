Bene servizio 'Chiama il bus' a Recco

(ANSA) - RECCO, 18 APR - Sta dando risultati positivi il servizio sperimentale di bus a chiamata attivato circa 20 giorni fa a Recco da Atp, azienda di trasporto pubblico dell'area metropolitana di Genova. L'idea è quella di non avere corse fisse sulle tratte urbane poco frequentate (frazioni e zone collinari), con il rischio che i mezzi in alcune corse viaggino vuoti, ma di prenotare il servizio in base alla reale esigenza.

A Recco "Chiama il Bus" è valido dal lunedì al sabato, gli orari di servizio sono dalle 7 alle 19 e il sistema è basato sulla prenotazione telefonica che si può effettuare dalle 7 alle 12 del giorno stesso e dalle 14 alle 16 per prenotare il bus della stessa giornata o della mattinata del giorno successivo.

Il costo del biglietto è di 3 euro.

Nei primi giorni di attivazione a Recco hanno viaggiato con il bus a chiamata 295 persone in 10 giorni. "Rispetto al sistema tradizionale abbiamo avuto un incremento di circa il 15 per cento dell'utenza e una diminuzione altrettanto sensibile dei costi.