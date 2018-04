Alluvione Genova: Comune non vuol pagare spese processuali

Il Comune di Genova fa di nuovo melina, questa volta per non pagare le spese processuali alle parti civili del processo per l'alluvione del novembre 2011, in cui persero la vita quattro donne e due bimbe. Palazzo Tursi aveva già impiegato un anno prima di pagare le provvisionali (quasi 5 mln) ai parenti delle vittime, tra rinvii, trattative e udienze. La "scusa" per non rifondere le spese, circa 80 mila euro, questa volta arriva dal secondo errore presente nel dispositivo della sentenza d'appello con cui i giudici di secondo grado hanno confermato la condanna per l'ex sindaco Marta Vincenzi. In pratica, i giudici hanno dimenticato di specificare che le spese processuali erano a carico del responsabile civile e cioè di Palazzo Tursi. Il comune ha fatto sapere ai legali di non pagare quelle di secondo grado. Nelle scorse settimane i giudici si erano accorti di avere scambiato i capi di imputazione per l'ex assessore Scidone e il dirigente comunale Delponte finendo per calcolare al ribasso le pene.