60enne colpisce testate controllore Amt

(ANSA) - GENOVA, 18 APR - Controllore Amt aggredito ieri in via Gramsci nel centro storico di Genova. Secondo quanto accertato dagli agenti delle volanti, l'uomo, un genovese di 61 anni era a bordo del bus della linea 1 quando il controllore gli ha chiesto di verificare il biglietto. Il titolo di viaggio non era in regola e il passeggero è stato fatto scendere. Una volta in strada, l'uomo ha dato una testata in faccia al controllore ed è fuggito. L'uomo è stato rincorso dal verificatore e raggiunto poco dopo dai poliziotti che lo hanno fermato e denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.