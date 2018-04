Spezia, voucher nidi e libri per famiglie in difficoltà

Libri scolastici in comodato d'uso gratuito per i figli di famiglie in difficoltà economica ed erogazione di voucher per sostenere la retta negli asili nido. Sono le nuove misure presentate dall'amministrazione comunale della Spezia e che si aggiungono "all'importante riduzione delle tariffe nei nido e nelle mense che abbiamo attuato nei mesi scorsi" ha sottolineato il sindaco Pierluigi Peracchini. Un'attività di sostegno che si rivolge "alle famiglie in difficoltà e soprattutto alle donne del territorio su cui spesso ricade il difficile compromesso tra vita familiare e lavorativa" ha aggiunto il sindaco. I voucher sono dedicati a donne occupate con Isee non superiore a 50 mila euro per 100 euro per 10 mesi, e a nuclei familiari sotto ai 20 mila euro per 200 euro per 10 mesi per la frequentazione di asili nido privati e pubblici. Gli alunni di medie e superiori con reddito inferiore a 12 mila euro e residenti sul territorio potranno beneficiare di testi scolastici gratuiti.