Tennis: Montecarlo, Fognini esordio ok

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Esordio positivo per Fabio Fognini al Masters 1000 di Montecarlo, terzo stagionale e primo sulla terra battuta. Il 30enne azzurro ha battuto al primo turno per 6-4 7-5 il bielorusso Ilya Ivashka, proveniente dalle qualificazioni.

Prossimo avversario di Fognini, che sui campi del Principato vanta una semifinale nel 2013 quando si arrese al serbo Novak Djokovic, sarà il tedesco Jan-Lennard Struff. L'azzurro si è aggiudicato in due set l'unico precedente, disputato nelle semifinali di Monaco di Baviera quattro anni fa.